Rottweil Ein europäisches Oratorium

In diesem Jahr werden neue musikalische Schwerpunkte gesetzt: Zur Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest soll nach dem Motto "Puer natus est" ein in sich zusammenhängendes Programm zu Gehör gebracht werden. Unter dem Titel "Uns ist ein Kind gegeben" findet dabei eine Begegnung mit dem Schriftsteller Werner Reiser statt, dessen gleichnamige poetische Reflexion in einen großen musikalischen Zusammenhang gebettet werden soll.

Die Musik dazu ist sehr vielgestaltig gehalten und nimmt besonders auf die Sprachen, die am AMG als einem "Europäischen Gymnasium" unterrichtet werden, Bezug. Weihnachtliche Melodien vom lateinischen Mittelalter bis hin zur Moderne aus verschiedenen Kulturkreisen Europas (England, Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, Österreich und natürlich auch Deutschland) sollen trotz aller Verschiedenheit die Einheit ihrer Weihnachtsbotschaft symbolisieren. Alle Lieder werden in der Originalsprache des Landes, in Latein und sogar in Altgriechisch erklingen. Eingerichtet von Peter Auginski für Chor, Orchester, Sprecher und Gemeinde soll ein gewissermaßen "Europäisches Weihnachts-Oratorium" zu hören sein, in dem Chor und Orchester Reisers Text begleiten und kommentieren. Auch das Publikum wird singend mit einbezogen. Sprecher ist Matthias Engler. Die Leitung hat Peter Auginski, Eugen Knaus begleitet am E-Piano. Der Eintritt ist frei.