Rottweil Ein Erfolgsmodell seit 39 Jahren

Rottweil. Ein Besuch im Schwimmbad und im Museum oder ein VHS-Kurs, Ferienspaß für die Kinder, die musikalische Ausbildung oder die Betreuung in Kindertageseinrichtungen – es gibt Familien, für die so etwas den Rahmen des finanziell Möglichen sprengen würde. Bereits 1979 hat die Stadt Rottweil deshalb zur Unterstützung den Familienpass eingeführt. 270 waren im vergangenen Jahr ausgegeben, etwas weniger dürften es im laufenden sein. "Mehr als 90 000 Euro haben wir dafür im Haushalt eingestellt", ruft Fachbereichsleiter Bernd Pfaff am Mittwochabend in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss in Erinnerung.

In der Debatte über den Vorschlag der Verwaltung, die Richtlinien anzupassen, gab es keinen Stadtrat, der Pfaff nicht beigepflichtet hätte: "Der Familienpass ist ein Erfolgsmodell", das für eine sehr respektable freiwillige Sozialleistung stehe. Mittlerweile 39 Jahre habe er alle Haushaltsstrukturdiskussionen überdauert. Indes: Ganz so einmütig wie gestern Abend waren die Diskussionen über Änderungen an den Leistungen, Sätzen und Einkommensgrenzen nicht immer ausgefallen. Dieses Mal fiel die Empfehlung der Ausschussmitglieder für das Gesamtgremium unisono aus.

Mit Blick auf die anstehenden Änderungen, die das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung, besser bekannt als "Gute-KiTa-Gesetz", mit sich bringen wird, soll es zum 1. Januar zunächst keine strukturellen oder andere komplexen Veränderungen am Familienpass geben. Zunächst sollen die Auswirkungen des Gesetzes angeschaut werden, um dann gegebenenfalls beim Rottweiler Familienpass erneut nachzujustieren, pflichteten Ingeborg Gekle-Maier (Grüne) und Monika Hugger (CDU) bei. Arved Sassnick (SPD) und Martin Hielscher (FWV) halten die künftigen Einkommensgrenzen ebenso für gerechtfertigt.