Rottweil Ein bunter KiJu-Sommer steht in den Startlöchern

Für den Kinderflohmarkt am Sonntag, 12. August, verwandelt sich das Festivalgelände zu einem kleinen Basar, bei dem Kinder für Kinder alles verkaufen, was im Kinderzimmer nicht "niet- und nagelfest" ist. Zum Abschluss des KiJu-Sommers lädt der TSV Göllsdorf vom 25. August bis 1. September zu seinem 43. Jugendzeltlager in Jechtingen am Kaiserstuhl ein.

Die Anmeldung für den KiJu-Sommer startet am Dienstag, 5. Juni. Flyer liegen dann an den Auslagestellen der Stadtverwaltung in der Innenstadt, in den Ortschaftsverwaltungen sowie im Kinder- und Jugendreferat im Kapuziner aus.

Am Montag, 2. Juli, werden Veranstaltungen ausgelost, bei denen mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sind. Vom Mittwoch, 4. bis Freitag, 6. Juli müssen die KiJu-Sommer-Ausweise im Kinder- und Jugendreferat im Kapuziner abgeholt und bezahlt werden. (EC-Zahlung möglich). Erst dann ist die Anmeldung gültig.

Nicht abgeholte Ausweise gehen anschließend ab Samstag, 7. Juli, in den Restkartenverkauf, bei dem auch Kinder, die außerhalb von Rottweil wohnen, noch vorhandene Plätze erwerben können.

Weitere Informationen: www.kijuversum.de