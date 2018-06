Rottweil Ein Blackout in luftiger Höhe

Die Familie Ruoff aus Hechingen organisiert das Volksfest bereits zum fünften Mal und bietet neben Bewährtem auch die eine oder andere Neuerung an. Während sich die Kinder beim Babyflug, in einem der Rennautos in der Kinderschleife oder ganz klassisch auf dem Karussell vergnügen, können die Erwachsenen das Volksfestflair im Biergarten gleich neben den Fahrgeschäften für die Kinder genießen und zugleich einen Blick auf die Kinder werfen.

Faszination

Auf besonders Waghalsige wartet das Fahrgeschäft "Blackout". Ganz klassisch finden sich auch Musikexpress und Autoscooter, die offensichtlich über die Jahre an Faszination nichts verloren haben und noch immer ihr begeistertes Publikum finden. Wer es eher etwas ruhiger mag, der kann sein Glück beim Dosen oder Pfeile werfen probieren, oder mit einem der Lose auf den Hauptgewinn setzen.