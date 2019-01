Rottweil Ein Angebot, das Hilfebedürftige vielfältig inspiriert

Kreis Rottweil. Fliegender Wechsel bei den Offenen Hilfen der Lebenshilfe im Kreis Rottweil: Als treue Seele begleitete Marina Schmitt in ihrer Freizeit als Assistenzkraft Menschen mit Handicap. Nach 13 Jahren sind Familie und eigener Beruf stärker in den Mittelpunkt gerückt, sodass sie ihr Amt abgab. Auch Catrin Glück verspürte in den zwei Jahren ihrer Arbeit mit behinderten Menschen viel Erfüllung. Doch nun habe das Privatleben Priorität. Als neue Kräfte konnten von der Lebenshilfe Gertrud Bechthold und ihr Mann Dieter begrüßt werden, die nun ein Mal im Monat mit einer Gruppe ins ESV-Sportheim in Rottweil zum Kegeln gehen.