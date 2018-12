Rottweil Eigenwillig kantig nju:zone

Rottweil. Das international besetzte Quartett um den Jazzschlagzeuger Lucas Johnson aus Deutschland hat sich am renommierten Jazzcampus in Basel formiert. Die vier Musiker stammen aus Neuseeland, Deutschland und der Schweiz und bedienen sich des Jazz’ als eine universelle Sprache, die nicht an Ländergrenzen halt macht. Von der kulturellen und musikalischen Vielfalt ihrer jeweiligen geografischen Herkunft inspiriert, umfasst ihr Sound die volle Breite des zeitgenössischen Jazz.

Mit seinen 24 Jahren gehört Lucas Johnson zur jungen Generation der Jazzkomponisten. Konzerttourneen führten ihn bereits nach Asien, Nord-Amerika, Neuseeland und Europa. Als Sohn eines Jazzmusikers wurden ihm Alben wie "Seven Steps To Heaven" oder "Bitches Brew" von Miles Davis quasi in die Wiege gelegt.

Als junger Schlagzeuger bestritt er die bekannten Wettbewerbe in Deutschland mit Erfolg. 2009 und 2010 war er Landes- und Bundespreisträger bei "Jugend jazzt", 2012 und 2014 Landes- und Bundespreisträger bei "Jugend musiziert". Mit 16 Jahren wurde er Mitglied im Landesjugendjazz-Orchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Professor Bernd Konrad.