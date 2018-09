Rottweil "Eigener Betrieb als Lebenswerk und Vorbild"

Fehlende Erfahrung könne man jedenfalls keinem der anwesenden Jubilare vorwerfen, war sich Reiner sicher. Sie alle hätten sich damals, mit dem Erhalt des Meisterbriefs vor 40 Jahren, die Grundlage geschaffen, einen eigenen Betrieb zu gründen und diesen anschließend zu ihrem Lebenswerk zu machen. "Mit der Erschaffung dieses Lebenswerks dienen unsere Altmeister vielen jungen Menschen auch heute noch als Vorbild", so Reiner abschließend.

Immer für Rückhalt gesorgt

Bürgermeister Ruf lobte die Jubilare ebenfalls für ihre herausragende Leistung und zudem für die gute Zusammenarbeit zwischen den Handwerksbetrieben und der Stadt Rottweil. Er hob aber auch hervor, dass sie ihren Partnern und Familien einen großen Anteil dieser Leistung zu verdanken hätten, da diese in guten wie in schlechten Zeiten hinter ihnen gestanden und für Rückhalt gesorgt hätten. Daraufhin meldete sich einer der frisch ausgezeichneten "Goldenen Meister" zu Wort. Zimmermeister Klaus-Dieter Thiel aus Vöhringen schloss sich der Meinung des Bürgermeisters an und brachte es mit seiner Aussage auf den Punkt: "Über all die Jahre waren wir der Motor und unsere Familien der Kraftstoff".

Diese treffenden Worte wurden im Anschluss von einem letzten Musikstück eingerahmt. Julian König, Joe Mumm, Jiyoung Min und Benedikt Dietrich untermalten die gesamte Feier an diesem Tag musikalisch und sorgten mit ihrer Darbietung zum Schluss nochmals für eine festliche Atmosphäre. Beim gemütlichen Beisammensein mit Partnern, Familien und Freunden sowie einer reichlichen Auswahl an Kaffee und Kuchen klang die rundum gelungene Veranstaltung dann langsam aus.

Herbert Scheerer, Elektroinstallateurmeister, Eduard Hildbrand, Fleischermeister, beide Aichhalden; Walter Roth, Werkzeugmachermeister, Rudolf Schumpp, Zimmermeister, Johannes Winz, Maurermeister; alle Deißlingen; Karl Birk, Karosserie- und Fahrzeugbauermeister; Bernd Klaus Blocher, Maler- und Lackierermeister; beide Dornhan; Martin Rohrer, Schreinermeister, Adolf Mayer, Maler- und Lackierermeister; beide Dunningen; Hugo Weißer, Elektroinstallateurmeister, Eschbronn-Mariazell; Rudolf Seifried, Schreinermeister, Bösingen-Herrenzimmern; Bernd Hubrich, Augenoptikermeister; Joachim Probst, Raumaustattermeister, beide Rottweil; Egon Roth, Maler- und Lackierermeister, Schiltach; Herbert Trabi, Uhrmachermeister, Schramberg; Werner Mauch, Schlossermeister und Schmiedemeister, Schramberg-Sulgen; Hans Roggenstein, Elektroinstallateurmeister, Sulz am Neckar; Monika Link, Friseurmeisterin, Vöhringen; Klaus-Dieter Thiel, Zimmermeister, Vöhringen; Gerhard Pfeiffer, Mechanikermeister, Wellendingen und Rainer Hochleutner, Metallbaumeister, Tuttlingen.