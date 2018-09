Zehn langjährigen Blutspendern sprachen Göllsdorfs Ortsvorsteher Wolfgang Dreher und DRK-Bereitschaftsleiter Manfred Lenz (von rechts) ihren Dank aus. Rainer Banholzer und Markus Werni spendeten das lebensrettende Blut sogar je 100 Mal. Heike Hirt 50 Mal, Steffen Hattler, Markus Banholzer und Marcel Banholzer je 25 Mal und Kerstin Württemberger, Oliver Wanner, Irene Hils und Michael Harteker zehn Mal. Blutspender beweisen Nächstenliebe, Verantwortungsgefühl und Hilfsbereitschaft, sagte Dreher, was in einer Zeit, in der viele leider oft nach persönlichem Nutzen streben, umso höher zu bewerten" sei. Angesichts der immer älter werdenden Gesellschaft, wachse der Bedarf an Blutspenden kontinuierlich. Die Spendenbereitschaft sei in Rottweil hoch, sagte Manfred Lenz. Bei der Spende werde gleich auch der Gesundheitszustand gecheckt. Text: ans / Foto: Meier