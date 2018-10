Rottweil Ehe für alle: Paar blickt auf Weg

"Es war gleich ein Gefühl von Verschossenheit da", erinnert sich Albert Weih an die erste Begegnung mit seinem späteren Mann Norbert König. Das war am 24. Januar 1987 in dem Club 46A in Villingen-Schwenningen. Beide, damals Anfang 20, waren noch in einer Beziehung. Am Tag darauf fuhr Norbert nach Radolfzell, wo Albert wohnte, um "reinen Tisch" zu machen, so Norbert. Doch dabei waren sich beide auf Anhieb sehr sympathisch und starteten eine Beziehung, die seit damals anhält.

Bereits im März desselben Jahres zog das Paar zusammen in ein Haus in Rottweil, dem Heimatort von Norbert König. Von Anfang an habe das Paar seine Beziehung offen gelebt, betonen beide. "Wir haben uns nie versteckt", sagen sie. Und der Wunsch, sich zu trauen, sei immer da gewesen. Was 1987 zwar außergewöhnlich, aber bereits möglich war, das war eine Freundschaftssegnung. Ein befreundeter Pfarrer holte sich die Erlaubnis dafür. Norbert erzählt, wie es war, mit seinem Partner einen Ring beim Goldschmied auszusuchen. "Wo haben sie die Frau", habe die Verkäuferin gefragt. Schon damals habe er geantwortet, sein Partner sei sein Mann.

Die Segnung fand am 16. Mai 1987 auf dem Dreifaltigkeitsberg (schwäbische Alb) statt. "Wir haben es wie eine kirchliche Hochzeit gefeiert", so Norbert König-Weih, der beim Gespräch mit unserer Zeitung Bilder von der Feier zeigt. Die Segnung der Männer, beide Katholiken, fand in der Klosterkapelle statt. Es gab sogar Trauzeugen – dieselben wie 31 Jahre später bei der Eheschließung. Die Nachricht von der Segnung habe sich wie ein Lauffeuer verbreitet mit der Konsequenz, dass der Pfarrer versetzt wurde, erzählt Norbert.