Rottweil Durch Lotsenfunktion besser begleitet

Klaus Herrmann, Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, weist auf die Vorteile der engmaschigeren Betreuung hin: "Dadurch kommt es nachweislich zu einer besseren Versorgung. Wenn etwa eine chronische Krankheit vorliegt, ergeben sich aufgrund der hausärztlichen Kontrollen weniger Einweisungen in das Krankenhaus wegen eines akuten Krankheitsschubs als außerhalb dieses Programms."

Die HZV stärke auch die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum. "Durch die Stärkung der Rolle von Hausärzten als Gesundheitslotsen wird dieser Beruf auch für den Medizinernachwuchs noch attraktiver", betont Herrmann. Zudem stünden in der HZV mit den Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis, kurz VERAH, speziell weitergebildete Fachkräfte zur Verfügung. Diese würden den Praxisinhaber in seiner Tätigkeit entlasten, etwa indem sie routinemäßige Hausbesuche übernehmen würden und dabei unter anderem Blutwerte prüften und die Medikation überprüften.

"Das VERAH-Konzept und die Hausarztzentrierte Versorgung insgesamt tragen auch dazu bei, dass die Praxen interessant für Nachfolger werden. Ich mache mir daher wenig Sorgen um die Zukunft unserer Praxis", sagt Johannes. Probst.