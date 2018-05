Rottweil "Du akzeptierst die Wahrheit nicht"

Zimmern o. R. Ihre Mutter Milica Stanciu und deren Lebensgefährte wenden sich nun an unsere Zeitung, um auf diesem Wege Ärzten und weiteren Begleitern während des Kampfes gegen den Krebs zu danken, aber auch, um anderen Menschen in ähnlichen Lebenslagen Mut zuzusprechen.

Nicht immer wäre Stanciu, nach wie vor sesshaft in Zimmern, dazu in der Lage gewesen. Nach ihrer Heimkehr aus dem Sommerurlaub 2017 bemerkte sie, dass etwas bei ihrer Tochter nicht stimmte. Natasa verlor an Gewicht, hohes Fieber plagte sie. Anfangs gingen die Ärzte von Leberschwämmchen, Gastritis, irgendwann von Abszessen aus. Doch eine Ultraschalluntersuchung brachte schließlich Klarheit. "Alles schaltet aus, du siehst nichts mehr, du hörst nichts mehr. Wir waren geschockt", offenbart Stanciu im Gespräch. Die Ärzte verkündeten, dass sie nur noch lebensverlängernde Maßnahmen treffen könnten, sehr bald würde ihre Tochter aber sterben. "Du akzeptierst die Wahrheit einfach nicht", erinnert sich die Mutter zurück.

Schockdiagnose