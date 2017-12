Rottweil Dschungelbuch wird lebendig

Als ihm dann noch eines Tag es ein Mädchen aus dem angrenzenden Dorf begegnet, steht Moglis Dschungelwelt endgültig kopf! "Mogli erkennt im Verlauf der Geschichte, dass seine Stärke nicht nur in ihm selbst, sondern auch in seiner Verbundenheit mit dem Dschungel liegt", verrät Hauptdarsteller Brix Schaumburg . "Man kann überall Zuhause sein, solange man offen und neugierig bleibt! Dann ist auch ein Zusammenleben trotz aller Verschiedenartigkeiten möglich."

In der unterhaltsamen Adaption von Liberi-Autor Helge Fedder geht Mogli auf Identitätssuche. Dabei lernt er durch den Zusammenhalt in einer Gemeinschaft, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten.

Dennoch bewahrt er sich seine kindliche Freiheit und steht dem Fremden und Unbekannten stets aufgeschlossen gegenüber. Denn am Ende ist es die Vielfalt, die den Dschungel zu einem großen Abenteuer macht.

Marktführer Theater Liberi begeistert schon seit zehn Jahren. "Wir verzichten bewusst auf ein festes Haus. Somit können wir nicht nur Zuschauer in den großen Musicalstädten erreichen, sondern auch andernorts das junge Publikum begeistern", äußert sich Lars Arend, der künstlerisch Gesamtverantwortliche bei Theater Liberi.

Tickets: Erhältlich zum Preis von 22, 20, 17 und 13 Euro je nach Kategorie. Kinder von drei bis 14 Jahren erhalten jeweils eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Tickets erhalten Sie in allen Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, zum Beispiel in Rottweil, Friedrichs­platz 11/13, bei der Ticket-Hotline unter 07423/78 79 0 (zzgl. 4 Euro Versand) oder online unter www.schwabo.de/tickets, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

