Rottweil Drogenprozess: Nationalität von Kronzeuge unklar

Entsprechend holprig und fehlerhaft war die Übersetzung der Dolmetscher. Zudem soll der Zeuge recht wirr berichtet haben. Demnach sei er zunächst eine Kontaktperson für die Polizei in Bulgarien gewesen, dann in Deutschland. Seine Aufgabe: Er sollte nach Drogenhändlern Ausschau halten und diese der Polizei melden. Mehr war von ihm bislang nicht zu erfahren. Der Mann ist jetzt im Zeugenschutzprogramm und erhält eine neue Identität. Sein Bezug zum Prozess: Er soll in Freising einen der Angeklagten kennen gelernt haben.

In dem Prozess stehen neun Angeklagte vor Gericht. Sie sollen im großen Stil Kokain, Heroin und Ecstasy nach Deutschland geschmuggelt haben. Die Beziehungen in das europäische Ausland sind enorm. Ebenso das umfangreiche Beweismaterial. Unter anderem 4.000 Gespräche wurden aufgezeichnet.