Rottweil Drogenprozess: Für heute ist das Urteil geplant

Kreis Rottweil (az). Strategische Kommunikation mag in vielen Fällen zum Ziel führen. Vor Gericht ist das deplatziert. Das betont der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer. Vor ihm sitzt als Zeuge ein Bruder eines der drei Angeklagten. Das Trio wird beschuldigt, in großem Stil im Raum Rottweil mit Drogen gehandelt zu haben. Sie sollen mit Amphetaminen, Kokain und Marihuana gedealt haben. Im Sommer flogen die drei Männer, die heute zwischen 26 und 49 Jahre alt sind, auf. Seit Anfang Dezember verhandelt die Erste Große Strafkammer am Landgericht den Fall.

Der Bruder will trotz seines Zeugnisverweigerungsrechts aussagen. Offensichtlich gewinnt Münzer dabei den Eindruck, dieser wolle den Angeklagten in ein günstiges Licht rücken. Er weist ihn zurecht. "Wir wünschen es nicht, wenn hier Geschichten konstruiert werden." Und: "Sie müssen vorsichtig sein und immer bei der Wahrheit bleiben", sagt Münzer. Schon am Tag zuvor hatte der Richter der Verlobten des Zeugen ins Gewissen geredet. Die Zeugen erinnern Details, die Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen lassen.

Mit der Schuldfähigkeit des Jüngsten im Bunde setzt sich der Psychiater Charalabos Salabasidis auseinander. Die Frage ist, ob der langjährige Drogenkonsum die Persönlichkeit beeinträchtigt hat und ob das bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sei. Salabasidis verneint dies. Er sieht keine Voraussetzungen für eine verminderte Schuldfähigkeit. Er empfiehlt eine Langzeittherapie für den Angeklagten und sieht das Rückfallrisiko, erneut straffällig zu werden, dennoch als hoch an. Der Zeuge hatte zuvor ausgesagt, dass sein Bruder in der Zeit vor der Verhaftung im Juni einen verwirrten Eindruck auf ihn gemacht habe. "Die Drogen haben einen anderen Menschen aus ihm gemacht", sagt er. Er habe alles verloren: Frau, Kind, Auto und Führerschein. Heute soll das Urteil gegen die drei Angeklagten gesprochen werden. Beginn im Saal 201 ist um 10.30 Uhr.