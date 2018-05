Zimmern o. R. Die "Tuning-Freunde Rottweil" geben am Sonntag, 10. Juni, ab 10 Uhr ihr drittes großes markenoffenes Tuningtreffen auf dem Kauflandparkplatz in Zimmern. Beim Treffen im vergangenen Jahr waren 420 getunte Fahrzeuge und mehr als 900 Besucher dabei. Neben Lautstärkemessung und Bewertungen der Fahrzeuge mit anschließender Pokalvergabe wird es auch Einblicke​ in die Tuningszene durch verschiedene regionale Händler geben. Für die Kleinsten gibt es beim Tuningtreffen Kinderschminken. Für Essen und Trinken ist mit drei Foodtrucks gesorgt. Außerdem wird eine Tombola mit vielen Preisen wie Tankgutscheinen im Gesamtwert von 200 Euro veranstaltet. Lose, deren Erlös für einen guten Zweck bestimmt sind, können ab 10 Uhr für je einen Euro erworben werden. Der Erlös wird gegen 17 Uhr direkt an die Mitarbeiter des Tierschutzvereins Rottweil übergeben.