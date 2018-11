Rottweil Dreister Dieb in Markt

Rottweil. Nach einem dreisten Diebstahl am Montag, gegen 18.35 Uhr in einem Warenhaus in der Stadionstraße sucht die Polizei dringend nach Zeugen: Ein Mann hatte das Geschäft mit einem vollbeladenen Einkaufswagen verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Dies machte eine Kundin stutzig und sie teilte ihre Beobachtung einer Mitarbeiterin der Filiale mit.