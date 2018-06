Rottweil Drei Verletzte – Kleinkind hat Glück

Rottweil. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L424 zwischen Villingendorf und Rottweil sind drei Personen verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Gegen 9.50 Uhr kam eine 65-jährige Frau auf ihrer Fahrt in Richtung Rottweil laut Polizeimitteilung auf die linke Fahrspur, weil sie kurz nicht auf die Straße schaute. Im selben Moment kam ihr ein VW Passat entgegen. Die 65-Jährige und der VW-Fahrer versuchten mit Ausweichmanövern, die drohende Kollision zu verhindern, was aber nicht mehr möglich war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, in dessen Folge beide Fahrzeuge gegen die Leitplanken geschleudert wurden. Die Unfallverursacherin und zwei der drei Insassen in dem VW Passat wurden leicht verletzt. Die Rettung brachte sie zur Behandlung in die Helios-Klinik. Allein das Kleinkind im VW, noch nicht ganz zwei Jahre alt, blieb ohne Blessuren. Die Polizei geht davon aus, dass beide Fahrzeuge unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr reparabel sind. Zur Bergung der Autos kamen zwei Abschleppdienste an die Unfallstelle. Das entstandene Trümmerfeld wurde von der Straßenmeisterei aufgeräumt.