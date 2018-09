Rottweil Drei Tage lang viele Appetithappen

Die 70 Models lächelten aber sehr tapfer die Kälte weg und erfüllten gut gelaunt und charmant ihren Part im Rampenlicht. Dabei wurde neben den aktuellen Trends bei Damen-, Herren- und Kindermode für Herbst und Winter auch die ganz festliche Komponente modischer Kleidung ausgezeichnet zum Tragen gebracht. Zum Vergnügen der Zuschauer zeigten die Models dann auch, was Braut und Bräutigam an Wäsche oder Accessoires so alles darunter tragen. Von der Unterwäsche bis zum Skianzug kam so ein breites Spektrum zur Geltung bis hin zu Taschen und anderem reizvollen Zubehör. Die Tanzgruppe Swabian Pockets aus Epfendorf garnierten ihren Model-Auftritt mit rhythmischen Darbietungen. Der Schwung des Vormittags fand am sonnigen Nachmittag eine nahtlose Fortsetzung, nachdem über die Mittagszeit eine Dance-Show der Tanzschule Herzig die Stimmung weiter angeheizt hatte.

Natürlich fanden auch die schmuck dargestellten Fahrzeuge zweier Autohäuser viel Anklang. Beim Probesitzen und Fachsimpeln verging bei Autofreaks die Zeit wie im Flug.

Und natürlich: Bei den Betreibern der Food-Trucks war das leibliche Wohl in besten Händen. Neben Burgern war eine große Vielfalt an immer frisch zubereiteten Leckereien zu haben, die mal fruchtig-süß oder auch pikant und herzhaft über die Vekaufstheke kamen.

n Online Bilder-Galerie Weitere Fotos zu City life unter www.schwarzwaelder-bote.de