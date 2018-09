Rottweil Drei Generationen auf der Bühne

Auch bei den Schneiders sind es drei Generationen, die mitwirken. "Oma Gabi Ulbrich hat die Kleider genäht", erzählt Sandra Schneider. "Es ist sehr schön, dass es eine Produktion von Rottweilern für Rottweiler gibt", sagt Thomas Schneider über das Musical, das die "Talentwerkstatt 43" in Kooperation mit der Städtischen Musikschule aufführt. Alle schätzen die kreative Stimmung bei den Proben, den guten Zusammenhalt der Truppe und die Erfolge. "Letztes Jahr haben wir in den Sommerferien mit den Einzelszenen angefangen, und Stück für Stück ist das Musical zu einem Ganzen zusammengewachsen. Das mitzuerleben ist beeindruckend", sagt Tabea, die als Bet auf der Bühne steht.

Ihr kleiner Bruder Valentin hat die Hauptrolle: Oliver. "Wir leben Oliver zuhause bereits seit einem Jahr. Valentin hat sich sogar extra die Haare wachsen lassen", verrät Sandra Schneider. "Man merkt dem Stück an, dass sich die Akteure gut verstehen und dass es ihnen Spaß macht", sind sich die Rademachers und die Schneiders einig.

Sie freuen sich schon auf die Premiere am Samstag, 15. September, um 19 Uhr im Festsaal der Gymnasien, und hoffen auf viele Premierengäste. "Das darf sich keiner entgehen lassen. Es gibt so viel zu sehen, es gibt wunderschöne Musik, unser Bühnenbild ist einmalig", schwärmen sie. Premierentickets sind noch erhältlich. Für die Aufführung am Sonntag, 16. September, gibt es als Begrüßungsangebot eine Familienermäßigung. Infos dazu gibt es unter Telefon 0160/90 95 27 09. Die Termine für die elf weiteren Aufführungen sowie die Besetzungsliste und Tickets gibt es unter www.talentwerk­statt43.de