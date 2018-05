Kreis Rottweil. Der mutmaßliche Dreifachmörder von Villingendorf, Drazen D., will nun doch aussagen. Das haben die Verteidiger in der heutigen Sitzung bekannt gegeben. Demnach will sich der Angeklagte in der Sitzung am Mittwoch einlassen und Fragen beantworten. D. wird vorgeworfen im September vergangenen Jahres drei Menschen, darunter seinen eigenen Sohn, aus rasender Eifersucht erschossen zu haben.