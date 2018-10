Rottweil Doppelte Bescherung

Kreis Rottweil. Der Adventskalender der Sparkasse schüttet weder Schokolade noch Bildchen aus, sondern Spenden in einer Gesamthöhe von 24 000 Euro: Vereine und Institutionen, die Ideen für zukunftsweisende Projekte haben, können sich bewerben. Zwar dauert es noch ein Weilchen bis Weihnachten, aber eine zusätzliche Bescherung kann es für viele Vereine und Institutionen schon in der Adventszeit geben. In Zusammenarbeit mit dem Schwarzwälder Boten veranstaltet die Kreissparkasse Rottweil erneut die Adventskalender-Aktion. 24 000 Euro stellt die Bank aus dem Zweckertrag des Prämiensparens zur Verfügung. Nach dem Vorbild eines Adventskalenders werden im Dezember täglich im Schwarzwälder Boten Vereine/Institutionen und deren Projekte vorgestellt, die sich über eine Spende freuen können.