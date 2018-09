Rottweil Doch ein knackiger Baustellen-Fall

Rottweil. "Rodeo-Gefühle auf der neuen B 27" titelte der Schwarzwälder Bote am 4. September zum gerade frisch gerichteten B -27-Teilstück Neukircher Steige. Zunächst war bei Behörden von akzeptablen Abweichungen bei der Qualität der Fahrbahnbeschaffenheit die Rede. Jetzt gibt es aber die Einsicht, dass auf beiden Fahrbahnseiten (bergabwärts im Bereich der rechten, bergaufwärts auf der Überholspur) auf Kosten der Baufirma nachgebessert werden muss. Ein technischer Fehler bei der Einbaumaschinerie wird für die teilweise Welligkeit verantwortlich gemacht. Während des Einbaus des Belags habe dies nicht bemerkt werden können, erklärt Martin Osieja, Straßenbauchef im Kreis Rottweil. Am heutigen Dienstag gibt es auf der 3,4 Kilometer langen Neubaustrecke noch eine Zustandserfassung mit allen Baubeteiligten und Gutachtern. Während des Checks sichert ein Fahrzeug der Straßenmeisterei ab, so dass für einige Stunden mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Umfang der Nachbesserung

Die Nachbesserung durch die Firma Bantle muss zeitnah vonstatten gehen. Plustemperaturen von mindestens fünf Grad Celsius sind für diese Arbeiten notwendig. Inwieweit dies in den nächsten Wochen mit weiteren Streckensperrungen einhergeht, und ob sogar wieder eine Vollsperrung angesagt wird, steht im Moment noch nicht fest.