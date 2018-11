Rottweil Direkt aus Nashville

Eric Brace ist international bekannt geworden als Frontmann der beliebten Roots-Rock-Band "Last Train Home". Er war Musikjournalist, bevor es ihn 2003 nach Nashville zog. In den letzten 15 Jahren hat Brace mehr als 1000 Konzerte bestritten, viele davon im Vorprogramm angesehener Künstler wie Willie Nelson, Emmylou Harris, Dolly Parton oder John Prine. 2012 wurde er für das von ihm produzierte Album "I Love: Tom T. Hall’s Songs of Fox Hollow" für einen Grammy nominiert.

Wie 2016 wird Brace begleitet von Thomm Jutz, der 2003 von Deutschland nach Nashville, Tennessee, zog, um sich seinen musikalischen Traum zu erfüllen. Dort erarbeitete er sich in kürzester Zeit einen Ruf als ausgezeichneter Gitarrist und tourte in den USA, Kanada, Europa und Australien mit Künstlern wie Nanci Griffith, Mary Gauthier, David Olney oder Maura O’Connell. Jutz ist auch ein begehrter Produzent für Americana, Folk und Bluegrass. Für seine eigenen Kompositionen wurde er mit zwei SESAC Songwriting Awards ausgezeichnet. Besucher erwartet ein Highlight im Rottweiler Konzertkalender, heißt es in der Ankündigung.

Weitere Informationen: Kartentelefon 0741/ 9 41 08 15 http://thommjutz.com http://redbeetrecords.com