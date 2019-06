Rottweil/Dietingen Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Der 19-jährige Motorradfahrer war am Montagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Dietingen und Rottweil in einer Kurve gestürzt und im den Gegenverkehr unter ein Auto gerutscht. Der junge Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Sturz auf nasser Fahrbahn

Schuld an dem Unfall war laut Polizeibericht die nasse Fahrbahn. Der junge Fahrer war mit seiner Honda ins Schlingern geraten. Durch seinen Sturz schlitterte er auf die Gegenspur, wo ihn ein entgegenkommender VW erfasste.