Rottweil Dieser Rottweiler hat den Überblick

Und das Beste: Der Newsletter "Der Rottweiler mit Biss" bedient sich des engen Nachrichtennetzes des Schwarzwälder Boten in der Region. News aus den Kreisen Schwarzwald-Baar, Zollernalb und Freudenstadt werden ebenfalls in unseren lokalen Newsletter eingespeist. Das Einzige, was Leser machen müssen, ist, ihn zu abonnieren. An die 3000 Abonnenten beziehen den Nachrichtenbrief. Übrigens ist der Bezug kostenlos. Wie Sie ihn bekommen können, erfahren Sie über den Link am Ende des Artikels.