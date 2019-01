Rottweil Diese Sterne lassen Augen leuchten

Zum Teil hatten Gemeindeglieder direkt die Wünsche auf den Sternen erfüllt, zum Teil hatten die Mitglieder des Brückenteams mit den zahlreichen Geldspenden, die auf das Konto der Kirchengemeinde eingegangen sind, Geschenke besorgt.

Warme Winterkleidung oder auch ein Zugticket

Armut versteckt sich. So hatte niemand damit gerechnet, dass die Beschenkten in Scharen in den Weihnachtsgottesdienst kommen würden, um ihre Geschenke abzuholen. Deshalb können die Geschenke noch bis Dreikönig, also bis zum Sonntag, 6. Januar, in der Kirche oder im Pfarrbüro der Gemeinde Auferstehung Christi abgeholt werden.

Die Aktion Weihnachtsstern in der Kirchengemeinde Auferstehung Christi fand 2018 in Rottweil bereits zum dritten Mal statt. Sie ist eine Möglichkeit, Gutes zu tun von Mensch zu Mensch und auf diese Weise etwas von dem ursprünglichen Sinn aufleben zu lassen, den der Brauch des Schenkens an Weihnachten eigentlich haben soll.