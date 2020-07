Rottweil Diebin stößt Verkäuferin um

Am Samstag gegen 14.10 Uhr war eine etwa 50 Jahre alte Frau in einem Geschäft in Rottweil am Kriegsdamm dabei beobachtet worden, wie sie ein BH-Set im Wert von 7,99 Euro mitsamt dem Kleiderbügel in eine mitgeführte schwarze Aldi-Tasche steckte. Nachdem sie die Kasse ohne Bezahlung passiert hatte, nahm die Verkäuferin laut Polizeibericht die Verfolgung auf. Dabei stellte sich jedoch eine 30-jährige Frau im Eingangsbereich hinderlich in den Weg.

Dennoch gelang es der Verkäuferin die Tatverdächtige einzuholen und diese anzuhalten. Sie fordert die Frau auf, die Taschen zu öffnen. Während der Überprüfung stieß die Diebin die Verkäuferin mitsamt der Tasche nach hinten und ergriff die Flucht.