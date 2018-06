Rottweil. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag auf der Saline zwei geparkte Sprinter der Firma Leopold aufgebrochen und die darin befindlichen Arbeitsgeräte mitgenommen. Zugang in die beiden auf dem Gelände geparkten Fahrzeuge verschafften sich die Täter laut Polizeimitteilung durch das Einwerfen der Fahrzeugscheiben. In den Sprintern befanden sich Sägen, Bohrer und Schleifer verschiedenster Art, die sich die Langfinger aneigneten. Der Schaden an den Fahzeugen beläuft sich auf je 200 Euro, der Wert des Diebesgutes wird auf über 20 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen, sich zu melden.