Rottweil Die Welt ein bisschen besser machen

Kreis Rottweil. Vom 23. bis 26. Mai 2019 will der Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ), gemeinsam mit seinen Diözesan- und Jugendverbänden, auch im Dekanat Rottweil mit 72-Stunden-Aktionen Akzente setzen und Signale geben. "Die Projekte der katholischen Jugendverbände greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sind lebensweltorientiert und geben dem Glauben "Hand und Fuß", heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Die Ziele der 72-Stunden-Aktion sind vielfältig, stehen aber alle unter dem Grundgedanken der Solidarität, das heißt, man will im Einsatz für andere etwas erreichen. Im Rahmen der Sozialaktion sind die Gruppen regional engagiert und gleichzeitig Teil einer bundesweiten Aktion. Diese Doppelfunktion ist ein charakteristisches Merkmal und schon seit Jahren ein Teil des Erfolgskonzepts der Aktion.

Die Aktionsgruppen sollen mit ihren Projekten langfristig Zeichen setzen. Egal ob beim Renovieren der Außenanlage des örtlichen Kindergartens oder der Veranstaltung eines Benefizkonzerts. Für Interessierte gibt es unter www.72stunden.de weitere Infos zur Teilnahme. Bis zum 31. Januar können sich ­Aktionsgruppen über diese Seite anmelden. Wer eine Idee preisgeben will, wie die Welt in 72 Stunden ein bisschen besser gemacht werden kann, ist bei Dekanatsjugendreferentin Greta Wycisk ­(gwycisk@bdkj.info) an der richtigen Stelle.