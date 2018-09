Für die beiden großen Neubauvorhaben auf der Saline rücken die Fertigstellungstermine näher. Und mancher zeigte sich am Mittwochabend bei der Besichtigung mit Mitglieder des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses stolz auf das neue Erscheinungsbild, das an diesem Rottweiler Stadteingang mit einem neuen Kaufland und dem größten Autohaus der Region entsteht. Beide Gebäude, so hörten die Stadträte gestern Abend, sollen noch in diesem Jahr an die künftigen Nutzer übergeben werden. Mitte November ist dabei für das Kaufland angestrebt – im Moment liegen die Arbeiten ein bis zwei Wochen hinter dem Zeitplan –, der Dezember für die bhg, die vom ehemaligen Omira-Gelände aus vier Marken mit Neu- und Gebrauchtwagen vertreten wird. Foto: Nädele