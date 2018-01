Rottweil Die vereinende Sorge fürs gemeinsame Haus Erde

Die KEB in Kooperation mit der evangelischen Erwachsenenbildung Rottweil sowie der Lokalen Agenda Rottweil und der Initiative Bewahrung der Schöpfung nehmen in einer Veranstaltungsreihe mit ganz unterschiedlichen Formaten und Zugängen diese Themen auf und bieten dazu Ideen und Handlungsimpulse. So führt am Donnerstag, 25. Januar, der Vortrag "Für das Leben! Ohne Warum" in die Tiefenökologie ein. Am 23. Februar berichtet Paul Westrich über die faszinierende Welt der Wildbienen und am 14. März ist der Kapuzinerpater Niklaus Kuster zu Gast im Mehrgenerationenhaus mit dem Vortrag "Damit die Welt Zukunft hat: Mit Franziskus zu einer beherzten Ökopraxis".

"Zero Waste" – kein Abfall: wie das gehen kann, darüber berichtet Anja Krisch am 26. April, und am 2. Mai steht das Thema "Herausforderung Klimagerechtigkeit" auf dem Programm, wenn der Umweltbeauftragte der evangelischen Landeskirche Württemberg, Klaus-Peter Koch, zu Gast ist. Ein Kräuterspaziergang am 7. Juni schließt die Veranstaltungsreihe ab.

