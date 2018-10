Rottweil Die unbekannten Seiten der tollen Knolle

Es gibt jede Menge Wissenswertes rund um die Kartoffel zu erfahren, wie zum Anbau, zur Ernährung, zur Lagerung, zur Warenkunde und mehr. Außerdem gibt es eine bunte Kartoffelausstellung mit verschiedenen alten und neuen Kartoffelsorten, darunter rote, blaue und gelbe "Herdöpfel" mit klangvollen Namen wie Mayan Twilight, Blauer Schwede, Rote Emmalie. Zu den Öffnungszeiten des LRA kann die Ausstellung besucht werden.

Für Schulklassen ab Klassenstufe 3 besteht die Möglichkeit, das Thema an Lernstationen altersgerecht zu vertiefen. Ernährungsreferentinnen des Landkreises Rottweil betreuen die Klassen während des Besuches. Anmeldungen für Führungen und für die Betreuung von Schulklassen werden am Landwirtschaftsamt Rottweil, Telefon 0741/ 24 47 01 oder -24 49 58 sowie per E-Mail an Landwirtschaftsamt@landkreis-rottweil.de, entgegengenommen. Die Eröffnung der Ausstellung "Kartoffel – die tolle Knolle" findet am Montag, 1. Oktober, ab 11 Uhr statt. Zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes kann die Ausstellung besucht werden: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr.