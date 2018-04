Rottweil (bos). Es sei der Tag der deutsch-amerikanischen Begegnungen – sagt Claus Gams. Damit spielt der Jazzfest-Macher gestern Abend auch auf das Spitzentreffen in Washington an. Die soul-geladene Begegnung von "Tower of Power" mit den mehr als 900 Besuchern in der Alten Stallhalle dürfte allerdings wesentlich stimmungsvoller gewesen sein. Nicht nur, weil zur Eröffnung des Festivals die Band mit dem Turm im Namen in der Stadt der Türme mächtig Power machte.