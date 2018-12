Rottweil Die Türme der Stadt als Wachskerzen

Während den Führungen werden Bestellungen und der Verkauf von kunsthandwerklichen Turmwachskerzen und Fotomontagen entgegengenommen. Die Ausstellung ist bis von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Erlös geht in ein Schulentwicklungsprojekt nach Simbabwe.

Mächtig und kräftig, imposant und gediegen, zweckdienlich und herausragend präsentieren sich die Türme Rottweils. Auch im Ländle sind die großen Wächter Zeitzeugen unserer städtischen Kultur. Sie entstanden in den vergangenen Reichsstadtglorien, jeder für sich einmalig; man könnte meinen sie würden eine eigene stolze Persönlichkeit besitzen. Diese außergewöhnlichen Bauwerke sind erhaltenswert, nicht nur in der Gegenwart, sondern darüber hinaus, um als Leuchttürme unserer Kultur zu fungieren, so der Künstler.

Die Türme werden plastisch von Hand und mit Töpferton aufgebaut und modelliert. Sie werden im Brennofen geschrüht und dienen als Urmodelle für zweiteilige Gussformen. Mit den Gussformen können Abgüsse in Wachs und Gips in Handarbeit hergestellt werden. Diese werden noch verputzt und nachbehandelt, bevor sie den Weg in den Verkauf finden. Die hergestellten Modelle sind Unikate. Von jedem Modell können nur eine kleine Serie von schätzungsweise 50 Stück hergestellt werden.