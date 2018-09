Rottweil Die Tanzschule geht mit der Zeit

"Die Leute sollen Spaß haben und den Alltag vergessen. Sich die Tänze Figur für Figur zu erschließen, war gestern. Tanzen soll nichts Auswendiggelerntes sein", ist Hermann wichtig. "Der Turniertanz ist nicht mehr so gefragt", weiß auch Manfred Hellmuth. Das sei früher ganz anders gewesen. "Die Leute sollen bei Veranstaltungen tanzen können, deswegen müssen die Tänze leicht zu erlernen und anwendbar sein", verrät Jochen Hermann sein Erfolgsrezept. Seine Tanzschüler wissen das zu schätzen.

Alle Altersgruppen tummeln sich bei ihm auf der Tanzfläche. Mittlerweile gibt es auch wieder Ballettkurse, Kindertanz und dergleichen. Das Interesse ist groß und die beiden Säle platzen zeitweise aus allen Nähten. "Wir möchten auf jeden Fall erweitern. Wir bräuchten mindestens einen Saal mehr – am besten in greifbarer Nähe", plant Hermann. Den bisherigen Standort wolle er aber halten.

Hermann hat vier Vollzeitkräfte und drei Tanzlehrer in Teilzeit beschäftigt, denn viele Angebote finden mittlerweile auch außerhalb des "Herzig" statt. So gibt es beispielsweise bei der Lebenshilfe Tanzkurse oder in Senioreneinrichtungen. "Im Frühjahr hatten wir erstmals rein ehrenamtlich einen Tanzkurs im Luisenheim angeboten, der sehr gut angenommen wurde", erzählt Hermann. Zudem geht er auch an die Schulen. "Wir hoffen, dass wir noch mehr im Rahmen der Ganztagesschule aktiv werden können". In der Römerschule gebe es bereits eine Hip-Hop-AG, und an der Werkrealschule Villingendorf werde seit drei Jahren regelmäßig ein Kompetenz- und Alltagstraining angeboten. An den Schulen sieht Jochen Hermann durchaus noch Potenzial, denn durch die Ganztagesschule sei die Zeit der Schüler einfach begrenzter.

In zwei Jahren feiert das "Herzig" sein 60-jähriges Bestehen. Auch dafür laufen bereits die Vorbereitungen.