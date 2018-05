Rottweil Die südliche Mittelstadt soll neu sortiert werden

Es geht um eine Grundlage für die weiteren Planungen zur Neuordnung und Entwicklung dieses Quartiers, heißt es in den Unterlagen für die Stadträte. Auf dieser Basis sollen dann Bebauungspläne entstehen und Bauvorhaben entwickelt werden.

Tatsächlich wird schon seit Längerem immer wieder von einzelnen Ideen gesprochen. In Zusammenhang mit dem Neubau an der Königstraße gegenüber vom Landratsamt war etwa bereits das ehemalige Areal von FWV-Stadtrat Hermann Breucha angesprochen worden, das zwischenzeitlich von der Stadt gekauft worden ist. Die Zukunft des Moker-Komplexes oder auch des Telekom-Turms geraten seit geraumer Zeit ebenso in den Fokus, wenn der Blick über anstehende Projekte schweift. Aber auch das Betriebsgelände der Firma Hopt, das geplante Wohngebiet Engelshalde und die Erweiterungsflächen für die Waldorfschule greift der Rahmenplan auf. Und: die Wald- und Freiflächen zwischen Danziger Straße und Holdersbach.

Für den Vorentwurf des Rahmenplans hat sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Planungsbüro Steffen Duemler an den Vorhaben der betroffenen Eigentümer orientiert. So sollen "eine abgestimmte, hinreichend konkrete städtebauliche Gesamtkonzeption für die unterschiedlichen Bau- und Nutzungsabschnitte" definiert werden und dabei die notwendige Flexibilität für die weiteren Planungen nicht verloren gehen. In einem weiteren Schritt müsste dann den Daten zum Bedarf und den Zielen Aufmerksamkeit gelten. Wohnen, Büro, Gewerbe, Dienstleistungen sind Stichworte, die in diesem Zusammenhang mit Blick auf die Vorhaben wie auch die sonstige Entwicklung im Stadtgebiet betrachtet werden müssen. Die Sitzung des Gemeinderats im Neuen Rathaus beginnt am Mittwoch, 16. Mai, um 17.30 Uhr. Zuvor steht ab 17 Uhr noch ein nicht öffentlicher Teil an.