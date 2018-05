Rottweil Die Prognosen werden Realität

Aus den 552 Führungen von 2014 sind aktuell 1632 geworden – Stand Ende April – mit insgesamt 27 000 Teilnehmern. In der Prognose für das ganze Jahr 2018 geht Lomsky gar von 2200 Führungen aus, denn im Moment laufen Bemühungen, zusätzliche Kapazitäten für Führungen im Testturm zu schaffen. Wer also im Moment bei der TI die Auskunft erhält, dass bis Dezember das komplette Führungsangebot an Freitagen und Samstagen ausgebucht ist, sei es in der Stadt oder am Turm, sollte aufmerksam bleiben, ob das Angebot aufgestockt werden kann.

Nimmt man die Besucher- und Teilnehmerzahlen genauer unter die Lupe bestätigt sich, was jeder vermuten würde: der Andrang in den Sommermonaten ist deutlich größer, als im Winter. In den umliegenden Tourismusregionen Schwarzwald, Schwäbische Alb und Bodensee sieht André Lomsky daher ein Potenzial von zehn Millionen Gästen, die sich kurzfristig überlegen könnten, Rottweil für einen Tagesausflug anzusteuern.

Seit der Eröffnung im Oktober wird die höchste Besucherplattform Deutschlands im Testturm von Thyssen-Krupp bis zum Ende des Monats weniger als 35 Wochenenden für Besucher geöffnet gewesen sein. Trotzdem dürfte vermutlich noch im Mai der 90 000. Besucher den Ausblick aus 232 Metern Höhe genießen.

Ein Geschenk

Wie der bisherigen Entwicklung direkt vor Ort zollt Lomsky dieser Situation eine gehörige Portion Respekt. Die Leistung der 36 Stadtführer, das Pensum, das seine Mitarbeiter in der Stabstelle und der TI absolvieren, würdigt er in blumigen Worten als "ein Geschenk" und "zentraler Bestandteil dieser Entwicklung".

Auf diese Zeichen der Zeit hat Lomsky die Stadträte in der jüngsten Sitzung aufmerksam gemacht. Und er traf auf offene Ohren und Verständnis. Angesichts der Mehreinnahmen aus den Gruppenführungen und dem Souvenirverkauf gab das Gremium sein Einverständnis zur kurzfristigen Aufstockung des Personals – zunächst befristet auf zwei Jahre. Zwei Stellen, eine Voll- und eine Teilzeit, für den Verkauf von Führungen, Veranstaltungstickets und Souvenirs, für Gästeinformation und -betreuung sowie Innenstadtmarketing sind nun ausgeschrieben.