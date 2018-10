Rottweil Die Kreis-Grünen haben so viele Mitglieder wie nie

Die Parteibasis befasste sich mit Themen wie Altersarmut und kostenlose Kindergärten – Lucha habe sich nicht festlegen lassen, er tendiere, so heißt es, zu einkommensabhängigen Beiträgen. Um das Flüchtlingsthema kam man nicht herum, wie Alexander Rustler vom Vorstand betonte, aber im positiven Sinne: Immerhin seien von den 40 000 arbeitsfähigen Migranten im Land 20 000 in sozialversicherungspflichtigen Jobs untergebracht. Die Versammlung freute sich über die jetzt 66 Mitglieder – so viele wie noch nie. Der Wahlkampf selbst war teuer, wie Kassierer Rustler berichtete, inzwischen sei die Kasse wieder gut gefüllt. Der neue Vorstand besteht aus Maria Sinner, Rolf Schakurski und Astrid Böhm, die neu dabei sind, sowie Hubert Nowack, Alexander Rustler, Winfried Praglowski und Albert Gaisser, die in ihrem Amt bestätigt wurden. Vorstandssprecherin Sonja Rajsp kandidierte nicht mehr, sie baut derzeit in Lauterbach ein Café mit Geflüchteten auf. Sie werde als Delegierte weitermachen und sei außerdem Mitglied des Grünen-Landesvorstands.

Zur Landesdelegiertenkonferenz im Oktober werden Michael Reilich, Ira Hugger und Hubert Nowack fahren, zur Bundesdelegiertenkonferenz in Leipzig im November Frank Sucker und Albert Gaisser. Außerdem werden Astrid Böhm und Johanna Knaus die Rottweiler im LAG Frauenpolitik vertreten. Der Pool der Rottweiler Delegierten besteht aus Astrid Böhm, Alexander Rustler, Hubert Nowack, Albert Gaisser, Rolf Schakurski, Maria Sinner, Frank Sucker und Sonja Rajsp.

"Ihr seid der erste Kreisverband, der mich zum Thema Sport eingeladen hat", sagte die Landtagsabgeordnete Petra Häffner. Baden-Württemberg werde von anderen Bundesländern um den Solidarpakt Sport beneidet, eine Erfindung des früheren Ministerpräsidenten Günther Oettinger. Mit diesem wurde beispielsweise die Übungsleiterpauschale erhöht, die Olympiastandorte blieben erhalten und die Integration spiele eine große Rolle. 56 Millionen Euro gebe das Land jährlich für Breitensport aus, 25 Millionen für Übungsleiter. Häffner setzt sich außerdem stark für das Schwimmenlernen ein. Dafür sei der Erhalt der kommunaler Schwimmbäder wichtig. Die Grünenpolitikerin betonte, dass das Interesse an einem freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) groß sei und legte dies den Vereinsverantwortlichen ans Herz: So könne das Ehrenamt gestärkt und junge Menschen an den Verein gebunden werden.