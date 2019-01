Rottweil Die Kommune ist der Mäzen

1970 von dem Edelstahlbildhauer Erich Hauser gegründet, habe das Forum in diesem halben Jahrhundert wesentlich zum Ruf Rottweils als Kulturstadt beigetragen. Und den Anwesenden einen Kunstgenuss ankündigend, werde im Jubiläumsjahr 2020 an die Tradition der großen Künstlerfeste, wie "Künstler machen Fahnen, Koffer oder Schilder für Rottweil" angeknüpft werden. Sich der jetzigen Ausstellung zuwendend, resümierte Knubben über das Verhältnis von Mensch und Tier, das in unterschiedlicher Weise in den ausgestellten Werken zum Ausdruck komme. Zwischen Affenliebe und Tier-Quälerei werde das zwiespältige Verhalten über die Jahrhunderte dargestellt. Die Künstler der Ausstellung forderten in ihrer jeweiligen Aussage ein, dass zwischen Mensch und Affe ein respektvoller Dialog möglich sein müsse.

Mit seinen Wortspielereien und seinem hintergründigem Humor trug Thomas C. Breuer aphoristische Kurztexte über das Verhältnis Mensch und Tier vor. Sich auf einzelne Kunstwerke in der Ausstellung beziehend, in der schwäbischen Nähe suchend "Affe, Affe, Häusle bauen" oder auch weit ausholend sarkastisch im Weißen Haus sich umsehend, immer aber mit dem Grundtenor, sich mit Respekt zu begegnen. Und Breuer lässt abschließend keinen geringeren als Erich Kästner sprechen: "Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen!"