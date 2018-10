Rottweil Die Kommunalaufsicht ist schon eingeschaltet

Rottweil-Göllsdorf. Für Braun ist es aus vielerlei Hinsicht eine unredliche Entscheidung. Die Göllsdorfer Räte hätten zugestimmt, ohne dass sie ausreichend über die Hintergründe und seinen Antrag informiert worden seien, sagte er in der Bürgerfragestunde des Ortschaftsrats, und bezweifelte, ob die Rechtskraft des Beschlusses dann gegeben sein könne. Noch einmal wies er darauf hin, dass der Schäfer die anvisierte Fläche nicht oder nur ungenügend nutze, während er, also Braun, sie dringend benötige. Ebenso wenig würden die Missverhältnisse von der Ortsverwaltung angemahnt, in der der Schäfer immer noch lebe. Die von ihm bereits geschilderte Hof- und Wohnsituation ohne den erforderlichen Abwasseranschluss habe sich nicht verbessert.

Die Kommunalaufsicht habe er bereits informiert, so Braun weiter, und "ich schrecke nicht vor weiteren Schritten zurück".

Eine "ungleiche Behandlung" sieht Rainer Braun auch in einem weiteren Fall. Vor einigen Jahren habe der Göllsdorfer Ortsvorsteher ihm erklärt, dass die von Braun angefragte Fläche nicht erworben, sondern nur gepachtet werden könne. Darauf habe er sich auch eingelassen. Inzwischen habe er jedoch erfahren müssen, dass andere Flächen verkauft wurden. Wieder stelle sich für ihn die Frage: "Wurde mein Antrag damals mit dem Rat besprochen?" Das bejahte Ortsvorsteher Wolfgang Dreher. Der Beschluss sei damals nichtöffentlich gefasst worden. Und: Jede Fläche, die verkauft werden solle, bedürfe einer eigenen Betrachtung und Entscheidung.