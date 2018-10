Rottweil Die Brüderlichkeit bewahrt

Kreis Rottweil (rd). Zahlreiche Besucher sahen das große Kunstwerk von Max Wetter und Mina El Bakali, das im Rahmen eines deutsch-französischen Kunstprojekts entstanden war. Laut Brigitta Marquart-Schad, der Vorstandssprecherin der Initiative Gedenkstätte Eckerwald, waren insgesamt 16 großformatige Kunstwerke von 32 Künstlern in deutsch-französischen Künstlerduos entstanden. 32 ausgeprägten Individualisten war es gelungen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam Werke von hoher Qualität zu schaffen, die nun nicht nur beiderseits des Rheins, sonderen auch in andern Ländern der Europäischen Union ausgestellt sind.

Dabei habe es drei gute Gründe gegeben, das Projekt "Fraternité" zu nennen: Zum einen vertiefe sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Gedenkstätten, und es gelinge immer mehr, die Geschichte der Lager unter einem gemeinsamen europäischen Blickwinkel zu sehen und dies auch so zu vermitteln. Zudem sei das Motto "Brüderlichkeit" eine Hommage an diejenigen Menschen aus ganz Europa, denen es selbst in den nationalsozialistischen Ländern gelang, einen Funken dieses brüderlichen Geistes selbst unter Bedrohung und härtesten Bedingungen zu bewahren. Und schließlich sei Brüderlichkeit das, was Europa – gerade in Zeiten von großen Krisen in der europäischen Union – auch heute dringend brauche.

Die Vernissage wurde musikalisch gekonnt begleitet von neun Bläsern des Musikvereins Zepfenhan. An verschiedenen Stationen wurde von Schülern aus Königsfeld eine beeindruckende Performance gespielt, in der es mal um aktuelle Themen wie Asylrecht, Nationalismus, Fremdenhass, Entwürdigung oder moderne Sklaverei ging. An anderer Stelle wurde das biblische Gleichnis von Kain und Abel auf die Schrecken in den KZ-Lagern übertragen.