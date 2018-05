Rottweil Die Ausstellung

"Diptychon" und "Saal" heißen die beiden großformatigen Bilder, die Kasper speziell für die Glatter Ausstellung konzipiert hat und die, so Kreisarchivar Bernhard Rüth begeistert, den Fürstensaal "rocken". Die Bilder thematisieren nicht nur ihren Ausstellungsort, sondern auch sich selbst. Neben weiteren Raumbildern – von einer verlassen Gütherbahnhofshalle bis zum Moskauer Architekturmuseum – sind es in der Tat diese beiden Bilder, die eine besondere Faszination auf den Betrachter ausüben. Nicht zuletzt, weil Kasper sich mit der Abbildung von Teilen einer Rittersrüstung, die ein paar Stockwerke tiefer im original zu sehen ist, weiterer Glatter Elemente bedient. "Der Handschuh weckt Assoziationen an eine Cyberrealität", erläutert Kasper. Einen "Aufstand der Exponate" nennt es Rüth. Der Betrachter sei konfrontiert mit einem Blick auf die reale Situation und deren Transformation im Bild. Wobei auf den ersten Blick fürs Auge zunächst schwer zu erfassen ist, wo der reale Raum endet und die Bildebene beginnt. Hier haben auch die Ausstellungsmacher ganze Arbeit geleistet und eine Einheit aus Ausstellungsraum und -objekt geschaffen. Da endet der Flur in einem geschaffenen Korridor, der überdimensionierte Lüster im Moskauer Architekturmuseum greift die Farben des benachbarten Oberlichts auf, und die Wand eines weiteren Museumsmotivs gleicht der Farbe des Türrahmens. Zufälle? Ja und nein.