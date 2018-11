Rottweil Die Arbeit unterbrechen, beten in Richtung Mekka

Die Predigt des Imams handelt von Reue

Nach vier Gebetseinheiten werde der Imam (Vorbeter) eine Predigt halten, die Keskinsoy auf Deutsch übersetzt. Dadurch solle die Predigt für alle verständlich sein, die kein türkisch sprechen. Dadurch werde die Predigt auch transparenter, so Keskinsoy. Das Thema ist dieses Mal "Reue" (arabisch "Tauba"). Dieses Thema wird von den Ditib-Imamen festgelegt und in jeder Moschee gepredigt.

Dann folgt der Ruf des Imams Ismail Hakki Kancli. Wir gehen die Treppe hoch, ziehen die Schuhe aus und betreten den Gebetsraum. Die Moschee ist schon ziemlich voll, mehr als 80 Männer versammeln sich auf engstem Raum. Weil der Platz nicht ausreicht, nehmen einige Beter in einem anderen Raum Platz, wo die Gebete und die Predigt aus Lautsprechern erklingen. Frauen sind heute gar nicht da, für sie ist das Freitagsgebet auch keine Pflicht. "Frauen dürfen theoretisch teilnehmen, aber bei uns ist es Tradition, dass sie es nicht tun", erläutert Keskinsoy.

Beim Gebet berühren sie mit dem Kopf den Boden

Entscheidend beim Gebet ist die Zuwendung zu Gott und die Ausrichtung nach Mekka, das von der Rottweiler Moschee aus in südöstlicher Richtung liegt. In diese Richtung zeigen die Spitzen auf dem Teppich, und in diese Richtung betet die Gemeinde. An der Wand sind Kalligrafien zu sehen und arabische Schriftzeichen, die das Wort "Allah" bilden. Ein einheitliches islamisches Symbol gibt es nicht. In der Ecke steht eine Kanzel, von welcher aus der Imam später predigen wird. Er trägt einen weißen Umhang, einen Hut und darunter eine Krawatte, außerdem ein Kopfmikrofon.

Nach dem Aufruf des Imams werfen sich die Muslime mehrmals zu Boden, berühren mit dem Kopf den Boden, stehen wieder auf. Dann folgt die Predigt des türkischen Imams, die Keskinsoy auf Deutsch zusammenfasst. Es geht um das Thema Reue und Vergebung für Schwächen und Unachtsamkeiten. Fehler der Vergangenheit sollten nicht wiederholt werden, heißt es in der Predigt. Danach verbeugen sich die Männer und Kinder wieder in Richtung Mekka, knien sich hin, schauen von rechts nach links.

Nach etwa 25 Minuten ist der Pflichtteil vorbei. Der Imam wünscht einen gesegneten Freitag. Dann verlassen die meisten den Gebetsraum, viele gehen wieder zurück an die Arbeit. Keskinsoy und der Imam verabschieden die Gemeinde, die mittlerweile fast zur Hälfte aus Flüchtlingen bestehe, wie Keskinsoy sagt. Die meisten werden nächsten Freitag wieder kommen und gemeinsam beten.

Wovon Keskinsoy träumt, das ist eine größere und repräsentative Moschee. Seit mehreren Jahren sucht er ein geeignetes Gebäude in Rottweil – bisher ohne Erfolg. Denn das Haus sei nicht nur ein Ort für Gebete, sondern auch für Vorträge und andere Veranstaltungen. Vor allem der interreligiöse Dialog liegt Keskinsoy am Herzen, wie er betont.