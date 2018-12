Rottweil Die alten Römer und ihre Götter

Die Advents- und Weihnachtszeit sei eine Zeit der Besinnung und der Freude. Dies gebe der Mitteilung zufolge auch Gelegenheit, sich mit den Vorstellungen und dem Götterglauben der Bewohner von "Arae Flaviae" in der Antike zu beschäftigen.

Thomas Hassler gibt in seiner Führung Antworten auf Fragen wie "Warum gab es damals so viele Götter?" und "Was hat das Sol-Mosaik im Museum mit Weihnachten zu tun?" Auch das bekannte Orpheus-Mosaik ist Thema: In der Sage steigt Orpheus in die Unterwelt hinab, um seine geliebte Eurydike wieder zu holen. So drängt sich auch die Frage auf: "Gibt es ein Leben nach dem Tod?" Welche Vorstellungen gab es davon bei den Römern? Mit Blick auf Silvester befasst sich die Führung auch mit der Frage, wie die Bewohner von "Arae Flaviae" das Jahresende begangen haben. Thomas Hassler widmet seine Ausführungen gezielt solchen Aspekten des römischen Lebens. Zum Abschluss wird die Orpheussage erzählt. Treffpunkt zur Führung ist um 15 Uhr im Foyer des Dominikanermuseums. Kosten: zwei Euro zuzüglich Eintritt. Kinder bis 18 Jahren sind frei.