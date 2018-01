Rottweil Der Zwick klepft gleich zwei Mal

Rottweil. An diesem Tag ist mächtig was los bei Karl-Heinz Auch. Denn beim Schuhmachermeister gibt es echtes Fasnetshandwerk zu bestaunen. Er sitzt an der Nähmaschine und nimmt sich eine Peitsche zur Hand. Er vernäht die Schlaufe, in die der Zwick später eingehängt wird.

Zwei Frauen mit ihren beiden Kindern betreten den Laden. Einer der Jungs hat eine "Goaßl" in der Hand. "Ich möchte eine Peitsche für den Kleinen", sagt eine der Frauen. Eine Mitarbeiterin von Auch begleitet die Interessenten in den hinteren Teil des Geschäfts. Dort gibt es Weidenruten in verschiedenen Längen zur Auswahl. Vom Boden etwa bis zur Hüfte sollte der Stock gehen, erklärt sie. Beim Hinausgehen strahlt der Junge, er hat eine Peitsche gefunden.

Karl-Heinz Auch zählt auf, wie sich eine "Goaßl" zusammensetzt. Am Weidenstock beziehungsweise der Weidenrute wird eine Schlinge aus Leder befestigt. Je nach Körpergröße variiert die Länge, außerdem gibt es – nach Belieben – geschwungenes oder genähtes Leder zur Auswahl. Am Ende des Leders, als Übergang zum Zwick, wird ein Zopf, meist aus Baumwolle, geflochten. An dessen Ende befindet sich eine Schlaufe, die dreifach vernäht wird. "Man hat die Möglichkeit, jeden Zwick in die Schlaufe zu hängen", erklärt Auch. Je nach Wetter oder Lust und Laune könne der Zwick gewechselt werden.