Rottweil "Der Wolf geht uns alle an"

Kreis Rottweil (mm). Theo Lehmann hatte die fachlichen Vorträge und die anschließende Diskussion zum Thema "Wolf in Baden-Württemberg" in seinem Schafstall organisiert. Gut 100 Besucher fanden am vergangenen Samstagabend den Weg zu dem Mahnfeuer. Darunter fanden sich neben vielen besorgten und aufgebrachten Schäfern, Kuh- und Ziegenhaltern auch interessierte Laien. Europaweit fanden am 15. September rund 1000 Mahnfeuer statt, um an den Wolf in Europa zu erinnern.

Schiltachs Bürgermeister Thomas Haas leitete den Abend mit einem klaren Statement ein: "Jetzt, wo der Wolf einmal da ist, könnten wir auch dafür sorgen, dass wir ihn wieder loswerden." Er machte deutlich, dass die kleinteilige Landwirtschaft und die dicht besiedelten Gebiete im Schwarzwald keinen Raum für Wölfe bieten könnten. Ein kleiner Hof, wie es üblich sei im "Ländle", könne die notwendigen Schutzmaßnahmen nicht leisten – das sei ein großes Problem. Haas richtete sich an den anwesenden Vertreter der Politik, den Landtagsabgeordneten Stefan Teufel (CDU): "Ich erwarte Antworten und Lösungen von der Landesregierung!".

Anette Wolfarth, Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbandes Baden-Württemberg, fand drastische Worte: "Die Situation ist ein Ding der Unmöglichkeit". So seien die aktuellen Schutzmaßnahmen und -empfehlungen kaum umsetzbar für Weidentierhalter. Die Mindeststandards für wolfsichere Einzäunungen seien unrealistisch und könnten einen Wolf auch nicht endgültig abhalten. Auch die Anschaffung von sogenannten "Herdenschutzhunden" sei keineswegs einfach – die Tiere seien unter Umständen gefährlich und würden ständig bellen. Die Lärmbelästigung in so dicht besiedelten Gebieten wie dem Schwarzwald sei einfach zu hoch.