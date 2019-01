Rottweil Der Unterdrückung die Stirn bieten

Die erstaunliche und facettenreiche Geschichte der Mitglieder dieser vorwiegend in der Türkei beheimateten Glaubensrichtung faszinierte die Jusos, gerade im Hinblick auf deren stetige Unterstützung von Unterdrückten. Seien es in der Türkei die für ihre Rechte protestierende Kurden oder in Deutschland die um gesellschaftliche Anerkennung werbende LGBTQ Gemeinschaft. Oft stehen die Aleviten zur Seite, wobei sie dadurch oft selbst Opfer von Repressionen werden.

Auch die Unterschiede in der Ausübung ihres Glaubens in der Türkei und in Deutschland wurden bei dem Gespräch beleuchtet, wobei große Unterschiede zum Vorschein kamen. So gebe es hier in Deutschland dank Meinungs- und Religionsfreiheit keine Einschränkungen. In der Türkei hingegen sei es häufig problematisch, religiöse Bräuche und Ansichten zu vertreten. Daher könne das Alevitentum weniger als Religion gelebt werden. So müsse es mehr als ethnische Zugehörigkeit gesehen werden. Vielfach werde in der Türkei Druck ausgeübt, sich zum Islam zu bekennen. Dies führe auch dazu, dass viele Aleviten kein oder kaum Wissen über ihre Religion hätten. Hier in Deutschland würden solche erzwungenen Verschmelzungen gelöst, die Aleviten könnten "die Maske abnehmen". Gerade im Vergleich zur Türkei seien sie mit der politischen Situation in Deutschland zufrieden, was auch durch das Wirken einiger alevitischen Bundestagsabgeordneten wie der Sozialdemokratin Elvan Korkmaz zum Ausdruck komme. Aber es gebe natürlich auch ein großes Interesse an der politischen Lage und Entwicklung in der Türkei, zumal noch immer viele Verwandte dort lebten.

Mit der gegenseitigen Zusage, sich gerne bei zukünftigen Aktivitäten zu unterstützen, endete ein interessanter Besuch, der auf beiden Seiten für viele neue Eindrücke und Blickwinkel sorgte.