Rottweil (bos). Es ist die Blues­nacht beim 31. Rottweiler Jazzfest – und die Fans bekommen am Freitagabend jede Menge davon. Da eröffnet die Danny Bryant Bigband mit dreckigem Sound und heißen Riffs die Party in der Alten Stallhalle. Anschließend ist der Blues Caravan mit Vanja Sky, dem beim Jazzfest bestens bekannten Bernard Allison und Mike Zito an der Reihe. Erdig, virtuos, mit viel Zug: Der Caravan um das Gitarren-Solisten-Trio legt mächtig los. Anschließend begegnet er dem Rottweiler Bluestrain um Jochen Braun.