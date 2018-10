Rottweil Der selbstfahrende Bus mit Modellcharakter ?

Die Landesgartenschau Lahr befindet sich auf der Zielgeraden – ein guter Zeitpunkt für die Rottweiler Bürgervertreter, um sich mit den Verantwortlichen der Landesgartenschau Lahr über deren Erfahrungen vor Ort auszutauschen. Geschäftsführer Tobias de Haën führte die Gruppe durch die verschiedenen Ausstellungsbereiche Kleingartenpark, Bürgerpark und Seepark. Besichtigt wurden auch begleitende Projekte wie eine neue Turnhalle und eine Kindertagesstätte. Auch der neu angelegte See oder der Kleingartenpark dienen künftig dauerhaft als neue Erholungszonen, erfuhren die Rottweiler Stadträte. Dass Lahr ähnlich wie Rottweil römische Wurzeln hat, können Gartenschau-Besucher an einer Rekonstruktion eines römischen Hauses erleben. Gut vorstellbar also, dass Rottweils fast 2000-jährige Stadtgeschichte auch in das Ausstellungskonzept eingebunden wird.