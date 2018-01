Rottweil Der Rottweiler grüßt vom Vesperbrett

Aber auch in der Produktion haben die Schüler Hilfe von außen erfahren. "Ein fokussierter Laserstrahl, etwas Rauch und ein dünner schwarzer Strich auf dem Holz. So sieht es aus, wenn die Schülerfirma Morgenmad ihre Vesperbrettchen produziert", erklärt Jonas Keller, stellvertretender Geschäftsführer des LG-Unternehmens. Doch einen leistungsfähigen und präzisen Laser hat nicht jeder einfach so im Keller stehen. Aus diesem Grund kooperierten die Schüler mit dem Unternehmen Ätztechnik Herz aus Epfendorf, um nicht nur hunderte von Holzbrettchen für den Weihnachtsmarkt herzustellen, sondern auch die laufenden Kundenanfragen im neuen Jahr zu bedienen.

Die große Hilfsbereitschaft der Firma Herz macht es möglich, dass Morgenmad seine Vesperbrettchen produzieren kann und nun unterschiedliche Motive, wie der Rottweiler Hund oder das Schwarze Tor die heimischen Küchen verschönern.

Für das Herzstück ihres Schülerunternehmens sind sie noch am Tüfteln und beschäftigt, Kooperationen und Netzwerke auszuhandeln. Schließlich soll das neue Hightech-Produkt, ein vollständig abbaubarer Trinkbecher mit individuellem Design, im Frühjahr auf den Markt gebracht werden. "Hier gehen wir aus dem Klassenzimmer und rein in die reale Wirtschaft. Und genau das macht unsere Schülerfirmen so spannend", erklärt Julian Pöltl, Geschäftsführer des Unternehmens Morgenmad. Leonie Denner, Patrick Volz und Julian Pöltl sind Mitglieder der Jugendredaktion am Leibniz-Gymnasium.